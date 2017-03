Ghost in the Shell: Imágenes de la alfombra roja con Scarlett Johansson en Tokio

La película 'Ghost in the Shell' vive sus primeras jornadas de promoción tras el estreno en Tokio. Una premier a la que no faltaron buena parte de sus protagonistas, como por ejemplo la actriz Scarlett Johansson, heroína de acción de Marvel que ahora da el salto a uno de los manga de mayor impacto de la historia.

17 de marzo de 2017 - David Ackerman

A continuación podemos ver una serie de fotografías de la actriz Scarlett Johansson en la premier de la película 'Ghost in the Shell' en Tokio (Japón), durante la noche del pasado 16 de marzo. Un marco muy apropiado para la adaptación cinematográfica de uno de los manga más célebres de la historia del género.



El evento se desarrolló en los TOHO Cinemas Shinjuku. Las imágenes fueron difundidas por Paramount Pictures por Getty Images (Christopher Jue).



Con este evento la película 'Ghost in the Shell' arranca su promoción internacional como uno de los proyectos más ambiciosos dentro del género de ciencia ficción y aventuras para la temporada en curso.



El argumento de la película 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.