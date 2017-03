Matrix: El guionista aclara que no será un reinicio

Hace unos días surgió el preocupante titular acerca de la intención de reiniciar 'Matrix', la emblemática saga de ciencia ficción que arrasó en su estreno en los años noventa del siglo pasado. Ahora Zac Penn, el encargado de dirigir el equipo de guionistas del proyecto aclara que en realidad estamos ante una secuela o una precuela, pero que en ningún caso "se pisará" el argumento original.

18 de marzo de 2017 - Mark Silverman

El actor Michael B Jordan llegó incluso a estar en la rumorología acerca de una posible nueva versión de Matrix. Un reinicio calificado como totalmente innecesario por parte de los fans. Pero al parecer esa no es la intención -o dejó de serlo- para el estudio.



El guionista Zac Penn comentó que no hay intención alguna de mostrar una nueva versión del personaje de Keanu Reeves. Afirmando en Twitter que: de querer mostrar el personaje de Keanu Reeves contaría con Keanu Reeves". Algo sumamente tranquilizador para los fans.



Penn fue más allá y comparó lo que desde 20th Century Fox se hizo con el universo X MEN. Con lo que dejó clara la insinuación de un futuro plagado de precuelas y secuelas, pero por ahora en ningún caso reinicios que solapen el argumento principal.



Además el propio Keanu Reeves habló hace unos días sobre el regreso a Matrix: "Los Wachowski tendrían que estar involucrados. Tendrían que escribirlo y dirigirlo. Y entonces veríamos el punto de arranque de la historia". A lo que además apuntó "Sería raro, la gente muere, las historias no, así que podría haber una posibilidad". Ya en el año 2015 se habló de una posible continuación o spinoff del universo Matrix contando con la implicación de los Wachowski. Incluso con el OK del propio Keanu Reeves. "Los Wachowskis tendrían que estar involucrados. Tendrían que escribirlo y dirigirlo. Y entonces veríamos qué es la historia, pero sí, no sé, sería raro, pero ¿por qué no? La gente muere, las historias no, la gente en las historias no. "



Recordemos que la primera entrega se estrenó en cines en el año 1999, con un reparto encabezado por nombres como los de Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Anne Moss y Hugo Weaving. Posteriormente llegó a la gran pantalla 'Matrix Reloaded' y finalmente 'Matrix Revolutions'.