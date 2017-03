La Bella y la Bestia: Arrasa en la taquilla de cine USA del viernes en su estreno

La película de fantasía 'La Bella y la Bestia' se sitúa cómodamente en el primer puesto en el ranking de taquilla en los Estados Unidos dentro del parcial de viernes. Con un gran dato que augura un buen futuro para la producción dirigida por Bill Condon y protagonizada por Emma Watson.

19 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película 'La Bella y la Bestia' se lleva una taquilla de 63,7 millones de Euros en el box office de viernes. El segundo puesto queda 'Skull Island', perdiendo temporalmente el liderato con 7,3 millones de dólares de parcial. Sumando desde su estreno en los Estados Unidos un total de 88,6 millones de dólares desde su estreno en el país.



'Logan', con Hugh Jackman como protagonista, se sitúa en el tercer puesto del parcial con 4,6 millones de dólares de parcial de viernes. Su total en los Estados Unidos asciende por ahora a nada más y nada menos que 171,2 millones de dólares.



'Get Out' se sitúa en el cuarto lugar de parcial de viernes con 3,7 millones de dólares. Con un total de nada más y nada menos que 123,6 millones de dólares.



'The Shack' cierra el viernes en los Estados Unidos con 1,6 millones de dólares. Contando con un total de 38,1 millones de dólares desde su estreno en las pantallas de los Estados Unidos.