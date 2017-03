La Bella y la Bestia: Arrasa la taquilla en su estreno cinematográfico en los Estados Unidos

La película 'La Bella y la Bestia' se sitúa en el primer puesto del ranking de taquilla de los Estados Unidos de manera incontestable. Superando a otras grandes superproducciones del momento y remarcando el éxito de Disney con las versiones de imagen real de sus producciones familiares más conocidas.

19 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película de fantasía 'La Bella y la Bestia' se sitúa en el primer puesto del ranking de taquilla en los Estados Unidos en su primer fin de semana de proyección. Con más de 170 millones de dólares. Un gran dato para el filme.



El segundo puesto del top queda para 'Skull Island', con un parcial de 28,8 millones de dólares y un total acumulado en dos semanas de 110,12 millones de dólares.



'Lobezno 3' (Logan) cierra el fin de semana en los Estados Unidos en el tercer lugar del ranking. Con 17,5 millones de dólares de ingresos y un total en tres semanas de pases en el país que asciende a 184,1 millones de dólares.



'Get Out' ocupa ahora el cuarto puesto del top con 13,2 millones de dólares de parcial y un total de 133,1 millones de dólares de ingresos desde su debut en las pantallas de cine estadounidenses.



'The Shack' baja ahora hasta el quinto lugar. Con 6,1 millones de dólares y un total de 42,6 millones de dólares.



'LEGO Batman' se sitúa ahora un puesto más abajo respecto al ocupado la semana pasada. Con 4,7 millones de dólares de parcial y un total de 167,4 millones de dólares.



El último estreno de la semana en aparecer en el top lo hace en el séptimo lugar, con 'El Experimento Belko' y sus 4,1 millones de dólares de ingresos en taquilla.