La Liga de la Justicia: El nuevo tráiler se estrenará en la Wonder Con 2017

La promoción de la película 'La Liga de la Justicia' da sus primeros pasos de cara al estreno mundial. Ahora además conocemos que el nuevo tráiler se difundirá dentro de la próxima Wonder Con 2017.

19 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La Wonder Con 2017 tendrá un espacio reservado para 'La Liga de la Justicia' el próximo 1 de abril. Momento en el que, casi con total seguridad, la cinta ofrecerá su nuevo tráiler completo.



La nueva sinopsis de la película 'La Liga de La Justicia' se presenta así:



Tras la muerte de Clark Kent / Superman (Henry Cavill) a manos de Doomsday, visto en 'Batman Vs Superman', el vigilante Bruce Wayne / Batman (Ben Affleck) reevalúa sus métodos extremos y comienza a reunir a héroes extraordinarios con el fin de formar un grupo de combatientes contra el crímen y así defender a la Tierra de todo tipo de amenazas.



Junto con Diana Prince / Wonder Woman (Gal Gadot), Vic Stone / Cyborg (Ray Fisher), Barry Allen / Flash (Ezra Miller, y el Rey de Atlántida Arthur Curry / Aquaman.



Todos ellos se enfrentarán a Steppenwolf (Hinds) el heraldo y segundo al mando del señor de la guerra alienígena Darkseld, quien es reclutado por Darkseid para localizar tres artefactos ocultos en la Tierra.



'La Liga de la Justicia se estrena el próximo 17 de noviembre.