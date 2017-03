The Batman: Hans Zimmer abandonó DC tras la llegada de Ben Affleck

La película 'The Batman' sigue adelante de cara al arranque del rodaje con Matt Reeves como director y Ben Affleck como actor protagonista. Ahora además el compositor de la saga Batman, Hans Zimmer, sitúa a Ben Affleck como el responsable de su salida de las adaptaciones.

20 de marzo de 2017 - Manuel Casas

El actor Christian Bale marcó una de las mejores interpretaciones de superhéroes de cómic de la historia reciente del cine. Después, tras la trilogía dirigida por Christopher Nolan, fue sustituido al frente del papel por Ben Affleck, con su debut en el filme 'Batman Vs Superman', dirigida por Zack Snyder.



El músico Hans Zimmer habló sobre el personaje de Batman. Y situó sus preferencias, algo que incluso hizo que saliera del universo de las adaptaciones de cómic tal y como las conocemos hoy en día.



Hans Zimmer comentó "Mi mente escribía pensando únicamente en Christian Bale como Batman. Y de repente llegó Ben Affleck. Sentí como si estuviera traicionando todo lo que Bale había hecho hasta entonces. Así que fue más un sentimiento de lealtad que me unía a esas películas (la trilogía de Christopher Nolan).



Zimmer también comentó su desazón en torno al personaje recreado por Ben Affleck. Calificándolo como un tipo gruñón de mediana edad. Un giro que no tenía mucho sentido en la saga principal.