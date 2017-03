Los Vengadores 3: Anthony Mackie no ve futuro junto a las series Marvel

El proceso de rodaje de la película 'Los Vengadores 3' lleva en marcha varias semanas. Ahora el actor Anthony Mackie habló acerca del futuro del universo televisivo del estudio Marvel. Para él, en especial las últimas coproducciones de Netflix, permanecerán separadas.

20 de marzo de 2017 - Manuel Casas

Anthony Mackie lo tiene claro al respecto del futuro de Marvel con las series de televisión "Diferentes universos, mundos diferentes, empresas diferentes, diseños diferentes. Kevin Feige es muy específico acerca de cómo quiere que sea el Universo Marvel y del modo en el que quiere que sea visto en el mundo del cine. No funcionaría, no funcionaría en absoluto".



A pesar de que en multitud de ocasiones se habló de la unión de las series de televisión de Marvel (en especial en lo relacionado con las coproducciones de Marvel y Netflix), por ahora no se han dado pasos concretos en ese sentido.



A pesar también de que se habló recientemente acerca de la posibilidad de ver a varios personajes de 'The Defenders' dentro de alguna de las escenas de las próximas producciones de Marvel, como por ejemplo 'Los Vengadores 3'.



Mientras tanto el rodaje de 'Los Vengadores 3' ya está en marcha, con Anthony y Joe Russo al frente de la dirección de la superproducción más ambiciosa de la historia de Marvel.