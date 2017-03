Power Rangers: Su argumento también apoya al movimiento LGTBI

La reciente polémica creada en algunas cadenas de cine de los Estados Unidos por la inclusión de un personaje gay en la película 'La Bella y la Bestia', ahora se confirma que la cinta de acción 'Power Rangers' también incluirá un personaje en pro de la normalización de la inclusión del movimiento LGTBI.

20 de marzo de 2017 - Mark Silverman

Becky G, actriz que llegó a la película 'Power Rangers' habló sobre su personaje, Trini, representada como una joven homosexual, es decir, el primer punto de normalización con el movimiento LGTBI en la franquicia desde su lanzamiento original en televisión.



La actriz comentó "Power Rangers siempre ha representado la diversidad y siempre han estado por delante de muchas cosas y aunque puede ser un tema delicado para algunas personas, creo que se hace de una manera muy elegante, y no sólo eso, sino que también de una manera que es realmente real. Trini no se conoce a sí misma, y es ese momento donde ella dice en voz alta, 'nunca he dicho nada de esto en voz alta' y esa línea, donde, ya sabes , Zordon dice: 'Debes derramar tus máscaras para usar esta armadura.' Es verdad. Las personas deben aceptarse a sí mismas por lo que realmente son y estar orgullosos de eso y tomar posesión de su vida y aprender que el amor propio de ser realmente feliz. Y creo que por eso Trini nunca encontró su propósito todavía, hasta que ella los conoció y por eso nunca aprendió a amarse a sí misma, porque ella no aceptaba quién es realmente todavía".



Todo de cara al estreno en cines, el cual está situado para el 24 de marzo, uno de los que abrirá fuego en las pantallas dentro de una de las temporadas más competidas que se recuerdan en Hollywood. Con un reparto sumamente llamativo con nombres como Bryan Cranston, en el papel de Zordon, el mentor y guía del grupo de superhéroes que tratan de salvar la Tierra.



El argumento de la película de acción y aventuras 'Power Rangers' se presenta así: Cinco jóvenes estudiantes van a descubrir que no sólo su pequeña ciudad, Angel Grove, sino todo el mundo está al borde de la extinción por una amenaza alienígena.



Elegidos por el destino, los jóvenes pronto descubrirán que son los únicos que pueden salvar el planeta. Pero para poder lograrlo deberán superar sus diferencias y unirse como los Power Rangers antes de que sea demasiado tarde.