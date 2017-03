Baywatch: Nuevo cartel con mucho humor y flotadores

Llega un nuevo cartel de la película de acción 'Baywatch', de cara al lanzamiento del nuevo tráiler de la producción encabezada por Dwayne Johnson, con Zac Efron en su reparto principal.

21 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película de acción y comedia playera 'Baywatch' (la nueva versión para la gran pantalla de la popular serie de televisión de los noventa 'Los Vigilantes de la Playa') ofrece interesantes novedades dentro de las adaptaciones del género. Ahora podemos ver un nuevo cartel con algunos de los elementos playeros más llamativos situados de una forma no menos llamativa.



También se confirmó que el metraje recibirá la calificación R, no apta para menores de 17 años. Aunque en su caso más que por violencia extrema, todo sería en lo relacionado con el lenguaje y algún que otro desnudo para "sazonar" el argumento.



Dwayne Johnson está también embarcado en la promoción de la película 'Fast and Fuirous 8', otra de sus sumamente rentables sagas cinematográficas, ahora plenamente enfrascada en el cine de acción. Y reuniéndose con Vin Diesel, principal protagonista de la franquicia.



En el nuevo elenco encontramos los personajes clásicos de la serie de 'Los Vigilantes de la Playa', ahora actualizados con nuevos rostros de Hollywood. como por ejemplo con Alexandra Daddario, a quien también podemos ver en la nueva imagen conmemorativa del 4 de julio.