Terminator Génesis: Fue la última película de la saga para Arnold Schwarzenegger

A pesar de que hace unas semanas trascendía la intención de James Cameron de relanzar la franquicia Terminator, ahora llegan datos acerca de la negativa de Arnold Schwarzenegger de cara a ponerse al frente del papel de T-1000 para una futura producción. Para él el resultado de 'Terminator Génesis' fue definitivo de cara a tomar una decisión.

21 de marzo de 2017 - David Ackerman

Ya no hay planes para una película encuadrada en la saga Terminator sobre la mesa. Así de clara se mostró una fuente del estudio en declaraciones a THR. "Se acabó Terminator para Arnold. El estudio ha sacado la secuela de la pizarra de producción por completo, lo que significa que no hay preproducción ni planes de otra secuela".



A lo que también se apunta que "La película Terminator Génesis fue vista como una forma de revivir la franquicia pero los críticos no quedaron satisfechos con el proyecto".



Todo a pesar de que hace unas semanas se afirmaba, en este caso desde Deadline, que tanto James Cameron como Tim Miller (director de Deadpool) estaban implicados en el proyecto de sacar adelante una secuela de 'Terminator Génesis'.



James Cameron vendió los derechos originales por 1 dólar a Gale Anne Hurd por el acuerdo de dirigir la cinta protagonizada por Arnold Schwarzenegger. La última película estrenada de la saga 'Terminator Génesis' se quedó lejos de lo previsto en la taquilla estadounidense (con apenas 90 millones de dólares), aunque la recaudación total le hizo ascender hasta los 440 millones de dólares. Buen ingreso con un coste de producción de 155 millones de dólares.