Wonder Woman: Se estrenará en cines con su versión censurada

El estreno en cines de la película 'Wonder Woman' seguirá la pauta de anteriores títulos de DC como por ejemplo 'Batman Vs Superman', es decir, con la calificación por edades PG13 en los Estados Unidos, esto quiere decir que el estudio auto-censura el proyecto para el debut de la saga monográfica sobre el popular personaje ahora interpretado por Gal Gadot.

22 de marzo de 2017 - David Ackerman

La película de acción de cómic 'Wonder Woman' llegará a las pantallas como uno de los proyectos de impacto del año dentro del género. Con el debut individual de uno de los personajes de cómic de mayor impacto de todos los tiempos. Hace unos días se abrió la posibilidad de que Warner y DC lancen una versión doméstica extendida y sin censura. Y ahora además se confirma oficialmente que el filme se estrenará en los Estados Unidos con la calificación PG13, es decir, apta para mayores de 13 años en adelante.



Un caso similar al de 'Batman Vs Superman'. Pero en esta ocasión se habría eliminado la posibilidad de anunciarlo antes del estreno en cines. Con lo que de paso se buscaría minimizar pérdidas en taquilla, tal y como sí sucedió con 'Batman Vs Superman'.



'Wonder Woman' llega con la cineasta Patty Jenkins al frente del papel protagonista. Y con la actriz Gal Gadot al frente del papel protagonista, también lista para su llegada a 'La Liga de la Justicia', con la dirección de Zack Snyder.



Es decir, en 2017 tendremos Wonder Woman por partida doble. Y triple si tenemos en cuenta que Gal Gadot debutó al frente del personaje en 'Batman Vs Superman', estrenada en cines hace menos de un año.