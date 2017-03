Lobezno 3: James Mangold califica películas como Los Vengadores 3 como tráilers de dos horas

El cineasta James Mangold, director de la película 'Lobezno 3', habló acerca de las grandes superproducciones de acción de Hollywood. Aquellas cintas que se presentan con la intención de arrasar en taquilla y las sitúa como tráilers de dos horas de duración.

22 de marzo de 2017 - David Ackerman

James Mangold, director de 'Lobezno 3', lo tiene claro: "Las películas tipo tentpole en general no son películas. Son tráilers hinchados de dos horas de duración, sirven para seguir vendiendo una nueva película que veremos en otros dos años y así sucesivamente. Hay tantos personajes que cada uno de ellos recibe seis minutos y medio en el mejor de los casos para desarrollar su arco argumental, y no estoy exagerando".



Mangold se refiere a los "tentpoles" o las superproducciones que se generan con el fin de obtener una gran rentabilidad para mantener los presupuestos de los grandes estudios. Además de generarse con la intención de generar ventas de merchandising de productos derivados.



James Mangold fue más allá "Si tomas 120 minutos para una película, 45 ya se van en escenas de acción, lo divides por seis personajes no tienes más que para un cortometraje. Esta fórmula está vacía para mí".



Sin citarlas explícitamente, James Mangold habla de películas como 'Los Vengadores 3' o 'La Liga de la Justicia'. Producciones con muchos personajes que se sitúan, precisamente, como antesala de otros argumentos que buscan impactar de manera notable en la taquilla mundial.



Mientras tanto la película 'Lobezno 3' está actualmente en cines, marcando unas excepcionales cifras de ingresos taquilleros para una producción sin censura.