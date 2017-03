Spiderman Homecoming: Se abre la puerta a un spinoff con Gata Negra como protagonista

Tras el estreno de 'Spiderman Homecoming', el universo Spiderman -aun parcialmente en manos de Sony Pictures- podría continuar con una serie de spinoffs. Uno de ellos contaría con el personaje de Gate Negra como referente principal. Titular que llega después de que se hablara de una película sobre Venom.

23 de marzo de 2017 - Mark Silverman

Si se habló de una película sobre Venom después del estreno de 'Spiderman Homecoming', ahora parece ser el turno de Gata Negra. Todo tras el furor de Hollywood por construir complejos universos de acción, es decir, un argumento compartido para varias películas protagonizadas por diferentes personajes.



No es la primera vez que se habla de este tipo de películas dentro de lo relacionado con Spiderman, incluso cuando 'The Amazing Spiderman 2' ya se situaban varias cintas de manera similar en el calendario de los próximos años.



Para el nuevo filme de 'Gata Negra' se contaría con Chris Yost para reescribir el último guión que hay sobre la mesa, obra de Lisa Joy-Nolan. Yost es uno de los responsables del aclamado guión de 'Lobezno 3' (Logan), actualmente en cines, así como de los argumentos de las dos últimas películas de la saga Thor.





El debut del personaje de Gata Negra se vivió en el año 1979 dentro del ejemplar número 149 de 'The Amazing Spiderman'. Felicia Hardy es una experta ladrona que tiene la capacidad de manipular, en cierto modo, lo que ocurre a su alrededor, es decir, generar mala suerte a quien la rodea (de ahí su "imaginativo" nombre de acción).



Mientras tanto la próxima vez en la que veremos a Spiderman en acción será con la película 'Spiderman Homecoming', en cines desde el 7 de julio.