Ghost in the Shell: Nueva imagen de rodaje con Scarlett Johansson en acción

Llega una nueva imagen de rodaje de la película 'Ghost in the Shell'. Con la actriz Scarlett Johansson al frente del personaje principal de acción que veremos en salas en cuestión de dos semanas. Contando con uno de los argumentos de mayor impacto dentro de las adaptaciones manga.

23 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La actriz Scarlett Johansson llegará a los cines con la película 'Ghost in the Shell'. Situando su personaje como uno de los de mayor impacto en el cine de acción en el presente año 2017. Sin olvidar la presencia del actor Michael Pitt, dentro del ambicioso proyecto de ciencia ficción, a quien podemos ver en un nuevo cartel de personaje. Con la espectacular recreación de su personaje marcada para la cinta dirigida por Rupert Sanders. Ahora podemos ver una nueva imagen de rodaje dentro del proceso creativo dirigido por Rupert Sanders.



El argumento de la película 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.



'Ghost in the Shell' se estrena en nuestros cines el próximo 31 de marzo. Más de 22 después del debut del manga original en el que se basa.



El actor Michael Pitt llegó hasta nuestras pantallas dentro de la cinta 'Orígenes', sin olvidar su paso por la serie de televisión 'Hannibal'.