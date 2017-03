La Liga de la Justicia: El segundo tráiler se estrenará el próximo sábado

El nuevo tráiler de la película 'La Liga de la Justicia' verá la luz el próximo sábado. Contando además con un gran número de escenas inéditas de la superproducción dirigida por Zack Snyder. Dentro de los estrenos más destacados del año 2017.

23 de marzo de 2017 - David Ackerman

Ya está confirmada la fecha de estreno del nuevo tráiler de la nueva película de cómic 'La Liga de La Justicia', contando con la nueva Wonder Woman del cine junto con el director Zack Snyder. Precisamente la actriz Gal Gadot llegará con ambos títulos durante la temporada 2017, junto con el filme de grupo del universo DC.



El reparto de 'La Liga de la Justicia' cuenta además con Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) o Ezra Miller (Flash), también podremos ver a secundarios de las respectivas sagas.



Precisamente el argumento de la película 'Wonder Woman' dirigida por Patty Jenkins servirá como adelanto de lo que podremos ver en 'La Liga de la Justicia', con su debut en cines situado unos meses más tarde.



Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.