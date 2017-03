Fast and Furious 8: Su taquilla de estreno quedaría muy por debajo de la séptima película

La película de acción 'Fast and Furious 8' está a punto de llegar a los cines de todo el mundo. Y ya llegan las primeras previsiones de ingresos en diferentes mercados, como por ejemplo el estadounidense. Donde los datos previos sitúan su estreno en torno a 110 millones de dólares. Es decir, cerca de una tercera parte menos que la séptima película.

24 de marzo de 2017 - Fernando Álvarez

El estreno de la película Fast and Furious 8 está previsto para el próximo mes de mayo. Momento en el que podremos ver las nuevas andanzas del grupo de pilotos capitaneados por Dom (Vin Diesel). Una película que llega ya sin Paul Walker, y tal vez esa ausencia sea el principal motivo por el cual la cinta dirigida por F Gary Gray no consiga alcanzar las estupendas cifras de su predecesora en las pantallas de los Estados Unidos.



El ingreso de 'Fast and Furious 8' en su primer fin de semana en los Estados Unidos estaría sobre los 110 millones de dólares. Con lo que estaría bastante por debajo de lo que en 2015 consiguió la película 'Fast and Furious 7', en su debut en abril de 2015 se llevó cerca de 150 millones de dólares. Un gran dato que aupó al filme dirigido por James Wan hasta el primer puesto del total de la saga desde sus orígenes (hace más de una década).



Recordemos que la película 'Fast and Furious 7' está en lo más alto de la historia de la saga superando los mil millones de dólares de taquilla mundial.



Queda por ver si la octava película, ya sin Paul Walker al frente del reparto principal tras su trágica muerte mientras se rodaba el séptimo filme.