Gotham City Sirens: Megan Fox favorita final para ser Hiedra Venenosa en la película de David Ayer

Desde que se anunciara el sorprendente proyecto cinematográfico de 'Gotham City Sirens' dirigido por el cineasta David Ayer, no han faltado candidatas para los diferentes papeles principales de la producción. Ahora es Megan Fox quien se sitúa una vez más como principal favorita para ocupar uno de los mismos: Hiedra Venenosa.

24 de marzo de 2017 - Fernando Álvarez

La película monográfica sobre Harley Quinn sigue cobrando forma dentro del futuro del universo cinematográfico de los personajes de DC. Ahora con la actriz Margot Robbie en el papel principal.



Pero también contando con otras villanas del estudio. Como CatWoman o Hiedra Venenosa para otro título como es Gotham City Sirens, en la que el cineasta David Ayer ejercerá como director.



Precisamente al respecto de esta villana de cómic llegan nuevos titulares en torno a la identidad de la actriz elegida para el puesto. Megan Fox suena como candidata para el papel, a pesar de que no es la primera opción por los fans, la que fuera protagonista del inicio de la saga Transformers estaría ahora en el mundo de las adaptaciones de cómic tras su paso por las dos entregas de las Tortugas Ninja. Ahora también podemos ver a la actriz en un potente fanart con una recreación del popular personaje de cómic.



Un personaje recreado anteriormente por Uma Thurman y que no saltó al universo DC hasta su versión televisiva en la serie 'Gotham'.



El cineasta David Ayer ejercerá como director del proyecto. Al igual de lo que sucedió con 'Escuadrón Suicida', estrenada durante el pasado mes de agosto.







La actriz Margot Robbie retorna al papel de Harley Quinn, y en vez de ser una cinta centrada en su personaje, compartirá pantalla con otros como CatWoman o Hiedra Venenosa. Lo que sin duda abre el reparto a otros nombres de actrices para el proyecto. En esta ocasión David Ayer no estará a cargo del guión de la película. Contando con la supervisión de Geoff Johns, nuevo CEO de DC dentro de sus adaptaciones cinematográficas.







Por ahora no hay fecha para el estreno en cines de la película, aunque su rodaje se podría ubicar en torno al mes de julio de 2017. Todo apunta ahora a que el desarrollo del mismo quedaría de cara a un estreno en 2019, dejando espacio a la escuela de 'Escuadrón Suicida' en 2018.