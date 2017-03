Ghost in the Shell: El director del original apoya la versión de Scarlett Johansson

El director de la película original defiende la presencia de Scarlett Johansson encarnando a un personaje originalmente asiático, y para ello se basa en otras versiones de Hollywood.

27 de marzo de 2017 - David Ackerman

La actriz Scarlett Johansson da vida a The Major en 'Ghost in the Shell', un personaje clásico del manga de ciencia ficción y acción que ahora llegará a las pantallas contando un largometraje dirigido por Rupert Sanders.



En el original el personaje se presuponía asiático por el desarrollo del argumento. Ahora el director de la original defiende la llegada de Scarlett Johansson con palabras como estas:



"En las películas John Wayne puede interpretar a Genghis Kahn, Omar Sharif puede interpretar a Doctor Zhivago. Todo con convenciones cinematográficas. Si eso no está permitido entonces Darth Vader no deería hablar inglés tampoco. Creo que contar con Scarlett Johansson fue el mejor casting posible para esta película".



Y además apuntó "Sólo puedo sentir un motivo político de la gente que se opone a la elección de Scarlett Johansson y creo que la expresión artística debe de estar siempre libre de la política".



El argumento de la película 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.