Gotham City Sirens: Jessica Chastain se ofrece para el papel de Hidra Venenosa

La actriz Jessica Chastain fue una de las candidatas para ocupar el papel de Hiedra Venenosa dentro de la película 'Gotham City Sirens', spinoff de 'Escuadrón Suicida'. Ahora además habló sobre dicha posibilidad.

27 de marzo de 2017 - Fernando Álvarez

Jessica Chastain sonó como candidata para estar dentro de la película Gotham City Sirens,. Dentro del papel de Hiedra Venenosa. Contando con un buen número de personajes del universo cinematográfico DC.



Chastain habló sobre el tema: "Estoy interesada en todas las películas con personajes fuertes y dinámicos y no en estereotipos o similares. Me gustan personajes femeninos que son sujetos, no objetos, así que Hiedra Venenosa es uno de los personajes que me interesan".



Así de contundente se mostró la actriz al respecto.



La película monográfica sobre Harley Quinn sigue cobrando forma dentro del futuro del universo cinematográfico de los personajes de DC. Ahora con la actriz Margot Robbie en el papel principal.



Pero también contando con otras villanas del estudio. Como CatWoman o Hiedra Venenosa para otro título como es el citado de 'Gotham City Sirens'.



Un personaje recreado anteriormente por Uma Thurman y que no saltó al universo DC hasta su versión televisiva en la serie 'Gotham'.



El cineasta David Ayer ejercerá como director del proyecto. Al igual de lo que sucedió con 'Escuadrón Suicida', estrenada durante el pasado mes de agosto.







La actriz Margot Robbie retorna al papel de Harley Quinn, y en vez de ser una cinta centrada en su personaje, compartirá pantalla con otros como CatWoman o Hiedra Venenosa. Lo que sin duda abre el reparto a otros nombres de actrices para el proyecto. En esta ocasión David Ayer no estará a cargo del guión de la película. Contando con la supervisión de Geoff Johns, nuevo CEO de DC dentro de sus adaptaciones cinematográficas.







Por ahora no hay fecha para el estreno en cines de la película, aunque su rodaje se podría ubicar en torno al mes de julio de 2017. Todo apunta ahora a que el desarrollo del mismo quedaría de cara a un estreno en 2019, dejando espacio a la escuela de 'Escuadrón Suicida' en 2018.