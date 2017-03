Pacific Rim 2: John Boyega en imagen de fin de rodaje

El rodaje de la película de ciencia ficción 'Pacific Rim 2' llega a su fin contando con el actor John Boyega como protagonista. Dentro de la secuela basada en la creación del cineasta Guillermo del Toro.

29 de marzo de 2017 - David Ackerman

El actor John Boyega se sumó al reparto de la película de ciencia ficción y aventuras 'Pacific Rim 2', marcando además la renovación prácticamente total. Ahora además podemos ver la imagen de fin de rodaje, con el actor dentro del set de una de las superproducciones de mayor impacto dentro de la ciencia ficción.



Con el actor John Boyega al frente del papel principal en una continuación que parece no tener conexión (de reparto) con la primera cinta.



La película 'Pacific Rim 2' era un proyecto muerto, al menos desde el punto de vista de producción, hasta que el dinero chino entró en juego.



Por ahora no hay detalles acerca del argumento, aunque el propio Guillermo del Toro quiso aclarar que veremos "un gran salto" dentro de la trama para evitar caer en los errores de otras secuelas de ciencia ficción. Ahora los Kaijus (las criaturas interdimensionales) ya no atacan la Tierra y los Jaeger (robots creados por los humanos) se utilizan para otros fines. Un argumento sumamente abierto, además de incluir a un reparto prácticamente nuevo en su totalidad.