La Ciudad Perdida de Z: Nuevo cartel con Charlie Hunnam

La película 'La Ciudad Perdida de Z' presenta ahora su nuevo cartel con el actor Charlie Hunnam como protagonista. Dentro de una adaptación de la obra de David Grann.

29 de marzo de 2017 - David Ackerman

La película de aventuras 'La Ciudad Perdida de Z' se basa en la obra de David Grann, todo un best seller que llegará a los cines de la mano de Amazon. Ahora además podemos ver un nuevo cartel del filme con su protagonista, Charlie Hunnam, a quien próximamente veremos en la cinta 'El Rey Arturo', dirigida por el cineasta Guy Ritchie.



El argumento del filme se presenta así: La fascinante historia del explorador Percy Fawcett, desaparecido misteriosamente en el Amazonas en 1925. Una aventura real y maravillosa en busca de El Dorado.



Durante siglos los europeos situaron la legendaria ciudad de El Dorado en la selva más grande y densa del mundo: el Amazonas. El explorador británico Percy Fawcett no permitió que el reguero de cadáveres que esta obsesión había dejado en ambas orillas del Amazonas lo desanimara, y se aventuró en la impenetrable jungla en busca de esa antigua civilización. Después de emprender una expedición tras otra sin éxito, en 1925 desapareció sin dejar el menor rastro.



Desde entonces, cientos de hombres han surcado la indómita selva para tratar de averiguar qué ocurrió con la expedición de Fawcett. Para todos ellos solo había tres respuestas posibles: la captura por parte de una tribu, la locura o la muerte. El prestigioso periodista de la revista The New Yorker, David Grann, se ha adentrado en el «infierno verde» para reconstruir con maestría la aventura del genial Percy Fawcett. La ciudad perdida de Z: la historia real de una obsesión mortal en el Amazonas.