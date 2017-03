Ghost in the Shell: Encabeza los estrenos de cine del 31 de marzo

La superproducción de ciencia ficción y acción 'Ghost in the Shell' llega ahora hasta nuestros cines. Dentro de los debuts del próximo fin de semana del 31 de marzo. Con la actriz Scarlett Johansson al frente del reparto principal. Buscando marcar un gran hit en la taquilla mundial dentro de la temporada 2017.

29 de marzo de 2017 - David Ackerman

El estreno en cines de 'Ghost in the Shell' marca una de las principales superproducciones del año 2017 dentro de la cartelera mundial. Llegando ahora a España con un gran despliegue en cines. La actriz Scarlett Johansson protagoniza el filme dirigido por Rupert Sanders. Contando con muchas posibilidades de iniciar una saga de acción.



El argumento de la película se presenta así: Nueva versión de la película del 1995, que nos sitúa en un Japón del futuro. Allí, nos encontramos con una cíborg atormentada por dudas existenciales. Su principal duda se centra en el “ghost”, es decir, el elemento que define aquello que conocemos como conciencia o alma. Cree que solamente sabiendo con exactitud qué es el ghost podrá ser capaz de darle sentido a su propia existencia.



La nueva versión de los Pitufos también llega ahora hasta nuestros cines: Cada uno de los habitantes de la aldea de los pitufos tiene un propósito: Papá Pitufo es el encargado de dirigir, el Pitufo Panadero prepara pan y pasteles, e incluso Pitufo Gruñón se dedica a su tarea de gruñir constantemente. Pero Pitufina no parece tener un propósito claro, así que decide salir a descubrirlo. Cuando se adentra por primera vez en el Bosque Encantado, un territorio inexplorado y totalmente prohibido, ella y sus hermanos los pitufos Filósofo, Valiente y Torpe emprenderán un alocado viaje lleno de acción, peligro y descubrimientos, que los conducirá al mayor misterio de la historia Pitufa. Eso sí, deberán tener mucho cuidado, porque su eterno enemigo, el malvado hechicero Gargamel está siguiéndoles de cerca.



La exitosa comedia 'Mesa 19' también llega ahora hasta nuestras pantallas: Eloise (Anna Kendrick) es una ex dama de honor -a la que liberaron de sus obligaciones después de que el padrino de boda cortara con ella con un mensaje de texto- que decide mantener la cabeza en alto y asistir a la boda de su vieja amiga de todos modos. En la comida, se sienta en la mesa "aleatoria" del final del salón con un grupo dispar de desconocidos, la mayoría de los cuales deberían haber rechazado la invitación (pero no antes de enviar algún bonito regalo no incluido en la lista de bodas). Cuando se revelan los secretos de todos, Eloise descubre una o dos cosas sobre los comensales de la MESA 19. La amistad -e incluso un pequeño romance- puede surgir hasta en las situaciones más insospechadas.



'Los últimos días en el desierto', de Rodrigo García, se estrena por fin en nuestro país: El argumento de 'Los Últimos Días en el Desierto' nos lleva hasta el momento en el que Jesucristo pasó por su cuarentena de ayuno y oración en el desierto. Momento en el que fue tentado por el diablo.



Consulta todos los estrenos de cine del fin de semana.