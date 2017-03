Wonder Woman llega al Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2017

El estreno en cines de la película 'Wonder Woman' está previsto para el próximo 23 de junio. Ahora además también llega al Salón Internacional del Cómic de Barcelona en su edición del año 2017. Desde hoy, la 35 edición del citado encuentro arranca con varias actividades relacionadas con el personaje y la película dirigida por Patty Jenkins.

30 de marzo de 2017 - David Ackerman

El estreno de la película de 'Wonder Woman' cada vez está más cerca y a partir de hoy 30 de marzo y hasta el 2 de abril, los asistentes al Salón Internacional del Cómic de Barcelona podrán entrenarse como la super heroína de DC. La 35 edición del Ficomic acogerá un espacio único lleno de actividades relacionadas con Wonder Woman.



El espacio consiste en una zona de entrenamiento donde los más atrevidos podrán sentirse como unos auténticos guerreros practicando cómo esquivar las balas al más puro estilo amazona o cómo escalar un rocódromo. Y como sabemos que no cualquiera es Wonder Woman, también disfrutarán de una zona de descanso donde tendrán la oportunidad de hacerse fotos en un fotomatón con los accesorios de Diana o también con el conocido emblema de la princesa de las Amazonas.



Este espacio estará disponible desde hoy, 30 de Marzo en Ficomic (Salón Internacional del cómic de Barcelona) y estará abierto hasta el día 2 de abril. Los horarios para poder asistir son: Jueves 30 de marzo y domingo 2 abril de 10.00h hasta las 20.00h, y el viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril, de 10.00h hasta las 21.00h.



Sinopsis de 'Wonder Woman': Antes de ser Wonder Woman, era Diana, la princesa de las amazonas, y fue entrenada para convertirse una guerrera invencible. Criada en una recóndita isla paradisíaca, cuando un piloto estadounidense se estrella en sus costas y le informa de un conflicto masivo que está arrasando el mundo exterior, Diana abandona su hogar, convencida de que puede poner fin a la amenaza. Luchando con los hombres en un guerra para acabar con todas la guerras, Diana descubrirá todos sus poderes… y su verdadero destino.