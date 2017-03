Akira: El éxito de Ghost in the Shell podría acelerar el inicio de la producción

La película de acción 'Ghost in the Shell' llega ahora hasta los cines de todo el mundo. Con la actriz Scarlett Johansson al frente del personaje principal. Un manga que llega con muchas posibilidades de arrasar en la taquilla mundial. Un debut que además podría marcar el arranque de otro proyecto encuadrado en una temática similar, 'Akira'.

31 de marzo de 2017 - David Ackerman

La adaptación de 'Akira' lleva casi una década esperando encontrar luz verde para poder llegar a las pantallas de cine. A pesar de los numerosos intentos de varios estudios y de no menos productores, por ahora no hay fecha confirmada para poder debutar. Aunque con el más que llamativo éxito de 'Ghost in the Shell' en la taquilla mundial todo podría cambiar de manera definitiva.



Los últimos "rumores" sobre 'Akira' sugerían que Warner Bros estaría buscando impulsar el proyecto, una vez más. Contando con Justin Lin en la dirección. Todo por ahora sigue en el aire, aunque a este respecto no hay nada confirmado.



Otro de los nombres que sonaron para el puesto de protagonista fue Chris Evans, quien tras finalizar su andadura en Marvel, podría firmar para el icónico papel de Kaneda.



Por ahora casi todo está en el aire a este respecto. A la espera de que los fans de la obra "cyberpunk" de Katsuhiro Otomo pueda ver la luz al fin en la gran pantalla.