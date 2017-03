Ghost in the Shell: Superaría a La Bella y la Bestia en la taquilla de cine USA en su estreno

Gracias a sus estupendos datos en taquilla, la película 'Ghost in the Shell' se sitúa como una de las favoritas para arrasar dentro de la taquilla mundial del fin de semana. Tanto es así que ahora se ubica en el primer puesto de manera arrolladora en los Estados Unidos.

31 de marzo de 2017 - Mark Silverman

El popular manga 'Ghost in the Shell' es uno de los estandartes del género. Con legiones de fans del clásico que marcó tendencia hace cerca de dos décadas. Ahora el cineasta Rupert Sanders se encarga de la dirección y Scarlett Johansson es la protagonista. Tras las primeras críticas oficiales del filme las expectativas para el filme son sumamente buenas. Y posteriormente tras el grueso de las críticas internacionales, el balance global del filme es verdaderamente bueno. Por lo que ya se habla acerca de su ubicación en el ranking en las pantallas de los Estados Unidos. Donde dejaría atrás a 'La Bella y la Bestia', dirigida por Bill Condon y protagonizada por Emma Watson.



Las primeras críticas del filme habían situado a la película como una fiel adaptación al clásico. Además también se recalca que se han tenido en consideración buena parte de los elementos más llamativos del clásico. Los cuales se han reservado de la promoción en los diferentes tráilers. Todo, al parecer, con el objetivo de sorprender a los fans.



La marca de 'La Bella y la Bestia' es, por ahora, la mejor dentro de los estrenos de cine del año 2017. Siguiendo adelante en las próximas semanas. Viéndose mermada de manera significativa por la llegada de 'Ghost in the Shell'.







El argumento de la película 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.