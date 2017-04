Fast and Furious 8: Los destrozos de sus películas habrían costado más de 600 millones

La película 'Fast and Furious 8' se presenta como uno de los estrenos de mayor impacto del año 2017 dentro del género de acción. Ahora conocemos algunos datos de la franquicia como por ejemplo el coste que habría supuesto en vehículos durante toda la franquicia.

1 de abril de 2017 - Fernando Álvarez

El estreno de la película Fast and Furious 8 está previsto para el próximo mes de mayo. Momento en el que podremos ver las nuevas andanzas del grupo de pilotos capitaneados por Dom (Vin Diesel).



Una película que llega ya sin Paul Walker, y tal vez esa ausencia sea el principal motivo por el cual la cinta dirigida por F Gary Gray no consiga alcanzar las estupendas cifras de su predecesora en las pantallas de los Estados Unidos. Aunque más allá de las cifras taquilleras ahora conocemos que el verdadero destrozo que se habría producido con sus vehículos habría superado los 600 millones de dólares.



Sin duda una gran cifra que se vería notablemente aumentada si tenemos en cuenta los "daños colaterales" aumentaría notablemente hasta superar notablemente los mil millones de dólares.



Mientras tanto regresando a la taquilla, el ingreso de 'Fast and Furious 8' en su primer fin de semana en los Estados Unidos estaría sobre los 110 millones de dólares. Con lo que estaría bastante por debajo de lo que en 2015 consiguió la película 'Fast and Furious 7', en su debut en abril de 2015 se llevó cerca de 150 millones de dólares. Un gran dato que aupó al filme dirigido por James Wan hasta el primer puesto del total de la saga desde sus orígenes (hace más de una década). Recordemos que la película 'Fast and Furious 7' está en lo más alto de la historia de la saga superando los mil millones de dólares de taquilla mundial.



Queda por ver el modo en el que aumentarán los destrozos dentro de la octava entrega.