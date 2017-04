Ghost in the Shell: Se estrena en la taquilla USA ocupando el tercer puesto

La película de ciencia ficción y aventuras 'Ghost in the Shell' llegó a las pantallas de cine de los Estados Unidos ocupando el tercer puesto en el ranking dentro de las cifras de taquilla de su debut.

2 de abril de 2017 - David Ackerman

El estreno de 'Ghost in the Shell' queda en el tercer puesto del top taquillero en los Estados Unidos. Con 19 millones de dólares de ingresos. Por encima encontramos otro estreno, 'El bebé jefazo', que se lleva 49 millones de dólares de ingresos.



Un poco más allá está 'La bella y la bestia', que se sitúa en el segundo lugar con 47,5 millones de dólares y un total de 400 millones de dólares desde su estreno en los Estados Unidos, hace ya tres semanas.



'Power Rangers' queda en el cuarto lugar del top con 14,5 millones de dólares de ingresos y un total de 65,1 millones de dólares.



'Skull Island' baja ahora hasta el quinto lugar del top con 8,8 millones de dólares y un total de 147,8 millones de dólares de acumulado.



'Lobezno 3' está ahora en el sexto lugar del top con 6,2 millones de dólares con 211,8 millones de dólares de acumulado.



'Get Out' queda en el séptimo puesto con 5,8 millones de dólares con un total de 156,8 millones de dólares. Con 'Vida en el octavo lugar y 5,6 millones de dólares, situando su total en 22,3 millones de dólares.