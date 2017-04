Ghost in the Shell: La taquilla internacional salva su primer fin de semana

La película de acción y ciencia ficción 'Ghost in the Shell' se estrenó en un gran número de mercados durante el pasado fin de semana. Aunque no con el brillo que cabría esperar en los Estados Unidos. A pesar de ello la producción dirigida por Rupert Sanders y protagonizada por Scarlett Johansson consigue salvar los muebles gracias a lo obtenido fuera de las fronteras USA.

3 de abril de 2017 - Mark Silverman

El estreno de la película 'Ghost in the Shell' se estrenó durante el pasado fin de semana. Aunque en los Estados Unidos no brilló especialmente, quedando con 19 millones de dólares de ingresos (muy por debajo de las primeras previsiones), los resultados que se han marcado en diferentes mercados internacionales han conseguido reflotar notablemente las cifras.



Tanto es así que la película protagonizada por Scarlett Johansson se sitúa con más de 40 millones de dólares en el segmento internacional.



Lo que hace subir al filme a cerca de los 60 millones de dólares de ingresos durante su primer fin de semana en todo el mundo.



Es decir, cerca del setenta por ciento de lo que la producción dirigida por Rupert Sanders consiguió en cines, lo hizo fuera de las fronteras estadounidenses.







El argumento de la película 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.