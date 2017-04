Wonder Woman: La directora sitúa su temática como similar a Thor 2

La cineasta Patty Jenkins estuvo al frente de la película 'Thor 2' hasta que Marvel chocó frontalmente con su planteamiento para el proyecto. Algo que disgustó notablemente a Natalie Portman, motivando su posterior salida de la saga para la tercera cinta. Ahora Jenkins sitúa el planteamiento de la película 'Wonder Woman' como bastante similar a lo que había previsto para la secuela de Thor.

5 de abril de 2017 - David Ackerman

La película de cómic 'Wonder Woman', es uno de los proyectos más esperados dentro de las adaptaciones de cómic para la temporada 2017. Ahora la directora Patty Jenkins habló sobre el filme y sobre otra producción de cómic en la que estuvo implicada brevemente: 'Thor 2'. Marca paralelismos entre ambas cintas.



Para Patty Jenkins, la filosofía de ambos personajes dentro de las diferentes adaptaciones son sumamente similares. Sobre todo de cara a la puesta de largo de la acción.



Un punto de vista que no fue del agrado de Marvel, al menos a juzgar por su expulsión de la dirección de 'Thor 2', cinta que además marcó el final de Natalie Portman al frente del papel de protagonista femenina y por lo tanto su final dentro del universo cinematográfico Marvel.



Wonder Woman llegará a los cines de todo el mundo desde el próximo verano, cuando Gal Gadot regresará dando vida al personaje que titula la épica aventura dirigida por Patty Jenkins. Antes de que fuera la propia Wonder Woman, era Diana, princesa de las Amazonas, entrenadas para ser guerreras invencibles. Criada en una isla paradisiaca y totalmente protegida.



Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.