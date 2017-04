The Conjuring 2: Demian Bichir se suma al segundo spinoff del argumento James Wan

El actor Demian Bichir se suma al reparto de 'La Monja' (The Nun), spinoff de la saga The Conjuring creada por James Wan. Un proyecto que llega después de otro gran éxito como es 'Annabelle'.

6 de abril de 2017 - Mark Silverman

Después del exitoso estreno mundial de la película terror 'The Conjuring 2', ya se está perfilando un nuevo spinoff para la franquicia. Se trata de una cinta basada en el personaje de la tétrica monja que sazona el guión de la segunda entrega de 'The Conjuring'. Con este planteamiento se marcaría un segundo derivado del argumento después del gran éxito cosechado con 'Annabelle'. Ahora llega un nuevo nombre al reparto, se trata del actor Demian Bichir, a quien también podemos ver en proyectos como 'Prometheus 2' así como la nueva versión de 'Depreador' dirigida por Shane Black.



Dentro de la secuela de 'The Conjuring', ahora se continúa con el planteamiento de narrar las vivencias del matrimonio Warren, investigadores de fenómenos paranormales. En esta nueva secuela se centrará en una serie de extraños acontecimientos, aparentemente totalmente inexplicables, que acosaron a una humilde familia de las proximidades de Londres. Incluyendo fenómenos tipo, "poltergeist" así como varias posesiones supuestamente maléficas. Un caso bastante aterrador que conmocionó al país y fue recreado con gran extensión en los medios de comunicación de la época. En ese planteamiento encontramos a la tétrica monja que aparece en el argumento del filme de reciente estreno. Un caso bastante similar a lo que sucedió en su día con el primer filme y la escalofriante muñeca Annabelle.



La película 'The Conjuring 2' cuenta con un argumento en el que Patrick Wilson y Vera Farmiga retoman sus papeles de emblemáticos investigadores de lo paranormal, ahora "cruzando el charco" para seguir con sus investigaciones. Ahora con varios nombres jóvenes al elenco que sin duda marcará el cine de terror para la próxima temporada.







Precisamente James Wan dejó de lado una película más para la saga Fast and Furious de cara a ocuparse de 'The Conjurint 2', así como poder también centrarse en su inminente futuro en DC con la dirección de 'Aquaman'. Intercalando así el cine de terror con la acción más taquillera de Hollywood en una de las carreras más brillantes dentro del género. Si bien por ahora no hay fecha para la puesta en marcha del spinoff, podría llegar a las pantallas en torno al año 2018.