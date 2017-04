Fast and Furious 8: Sung Kang podría regresar para la despedida de la saga

La saga 'Fast and Furious' estrenará en cines el próximo capítulo, el octavo. Ahora además se habla del retorno de otro personaje desaparecido durante el transcurso de la misma: Han, interpretado por el actor Sung Kang. Quien retornaría coincidiendo con el final de la misma, situado en el décimo capítulo.

6 de abril de 2017 - David Ackerman

La saga de acción Fast and Furious contó con un buen número de idas y vueltas dentro de su reparto principal. Tal vez la salida más dramática estuvo provocada por la muerte del actor Paul Walker mientras se rodaba el séptimo capítulo -si bien su fallecimiento no se produjo dentro del citado rodaje-. Lo que obligó a trastocar severamente el argumento del filme dirigido por James Wan.



Después otros personajes como el de Letty Ortiz o Deckard Shaw también se fueron y regresaron. Y el último caso sería el del actor Sung Kang, quien estaría dentro del elenco de la última película, el décimo episodio.



Sung Kang debutó en 'Fast and Furious: Tokio Drift', una cinta que llegó tras 'Fast and Furious 2' y en la que no vimos más que a Vin Diesel al final de su metraje.



Chris Morgan, uno de los creadores de la saga, habló favorablemente acerca del retorno de Kang, calificándole como un gran actor y el responsable de uno de los personajes favoritos del propio Morgan.