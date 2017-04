Ghost in the Shell: Las pérdidas en taquilla se estiman en 60 millones de dólares

El estreno en cines de la película 'Ghost in the Shell' no fue tan bien como se esperaba. Es más, ya se están proyectando las pérdidas para el filme protagonizado por Scarlett Johansson y se ubica en torno a 60 millones de dólares.

7 de abril de 2017 - Mark Silverman

Los resultados iniciales de la película 'Ghost in the Shell' podrían considerarse como desastrosas. Al menos si tenemos en cuenta las primeras estimaciones realizadas. Tanto es así que una película presentada como "tentpole" quedaría como un lastre para el estudio perdiendo 60 millones respecto a lo invertido en ella. Si tenemos en cuenta que se invirtió en el filme una cifra de en torno a 250 millones de dólares -incluyendo producción, promoción o distribución-.



Ahora los ingresos se estiman como máximo en torno a los 170 o 190 millones de dólares, incluyendo las ventas de entradas en el mercado internacional. Sobre todo porque ahora se aproximan un gran número de superproducciones de alto impacto dentro de la cartelera pre-veraniega.



Se trata sin duda de un mal titular para las adaptaciones de argumentos procedentes del manga en general y para Scarlett Johansson en particular, puesto que se hablaba de la puesta en marcha de una nueva saga de acción con ella como protagonista. Otra más a su extensa carrera en Hollywood.



Dirigida por Rupert Sanders, su reparto está encabezado por Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Beat Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Kaori Momoi, Rila Fukushima, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara y Tuwanda Manyimo.