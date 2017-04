La Bella y la Bestia: No consigue superar a El Bebé Jefazo en la taquilla USA del viernes

La película de animación 'El Bebé Jefazo' sigue liderando la taquilla de cine de los Estados Unidos ahora en su segundo viernes. Superando en la pugna a la producción de mayores ingresos en el año 2017, 'La Bella y la Bestia'.

8 de abril de 2017 - David Ackerman

La película de animación 'El Bebé Jefazo' se sitúa en el primer puesto de la taquilla de cine de los Estados Unidos. Con 6,8 millones de dólares de parcial.



Su total acumulado hasta ahora desde el pasado fin de semana ya roza los 70 millones de dólares de ingresos.



'La Bella y la Bestia' se queda ahora en el segundo puesto 6,8 millones de dólares de parcial en el último viernes en los Estados Unidos. Con un total acumulado de 414,1 millones de dólares en las pantallas estadounidenses.



'Going in Style' se estrena en los Estados Unidos ocupando el tercer puesto del ranking con 4,2 millones de dólares.



'Los Pitufos', otro de los estrenos de cine de la semana en los Estados Unidos, se quedan en el cuarto puesto del top con 4,1 millones de dólares.



'Ghost in the Shell' se queda ahora en el quinto lugar del ranking en la taquilla de cine de los Estados Unidos con 2,1 millones de dólares. Su total queda en 26,34 millones de dólares.