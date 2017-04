Ghost in the Shell: Recibe buenos resultados en la taquilla de cine en Japón

La película de ciencia ficción 'Ghost in the Shell' es la adaptación de un célebre anime japonés. A pesar de contar con un gran reparto y un enorme presupuesto, no consiguió obtener los datos de taquilla esperados a nivel mundial. Ahora sin embargo en Japón, país original del argumento, sus datos son más que aceptablemente buenos.

8 de abril de 2017 - Mark Silverman

'Ghost in the Shell' se estrenó en cines durante el pasado fin de semana. Aunque lamentablemente sin el éxito esperado en un principio.



Algo que ya está dejando unas estimaciones de pérdidas de cerca de 60 millones de dólares respecto a lo invertido en el filme dirigido por Rupert Sanders. Tanto en producción como en promoción, así como en la remuneración de los actores.



Aunque paradójicamente las previsiones para el estreno en Japón, país originario del argumento del clásico de animación, han sido razonablemente buenas. Con críticas muy positivas entre los fans de varias plataformas.



Los usuarios japoneses comentan en su mayor parte la incredulidad acerca de la polémica por el "blanqueamiento" del personaje. Una polémica que surgió verdaderamente desde diversos sectores artísticos en los Estados Unidos.