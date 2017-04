Escuadrón Suicida: Jared Leto nominado a los MTV Movie Awards 2017 como Joker

El actor Jared Leto está en la lista de nominados para los próximos MTV Movie Awards 2017 gracias a su papel de Joker dentro del filme 'Escuadrón Suicida', dirigido por David Ayer. El actor aceptó muy gustosamente dicha nominación y llamó a sus fans a votarle para alzarse con el premio. Aunque lo tendrá sumamente complicado a causa de la intensa competencia de los populares galardones.

9 de abril de 2017 - David Ackerman

La actuación de Jared Leto como el Príncipe Payaso del Crimen, Joker, en la película 'Escuadrón Suicida', no fue del agrado de todos los fans del personaje, aunque puede ser suficiente para que gane un MTV Movie Award.



Jared Leto se enfrenta a una dura competencia, tanto en el cine como en la televisión. Como por ejemplo con Jeffrey Dean Morgan con 'The Walking Dead', así como Wes Bentley por su papel en la serie de televisión 'American Horror Roanoke'. Pasando por Alison Williams (Get Out).



Por ahora no está claro si veremos a Jared Leto como Joker en otras producciones del universo DC, sobre todo por la desazón expresada por el actor a la hora de ver la utilización de su metraje en el montaje final de 'Escuadrón Suicida'.



La lista de ganadores de los MTV Movie Awards 2017 se presentará el 7 de mayo .