Batman Vs Superman: Nuevo diseño alternativo para Doomsday

Llega una nueva imagen de arte conceptual de la película 'Batman Vs Superman', dirigida por Zack Snyder. Relacionada con la criatura Doomsday, uno de los ejes principales del potente argumento desplegado en cines el año pasado.

10 de abril de 2017 - Mark Silverman

La película 'Batman vs Superman' llegó a los cines de todo el mundo contando con unas críticas dispares respecto al planteamiento. Aún así supuso el arranque de un nuevo giro dentro del universo cineamtográfico DC. Ahora además podemos ver una imagen de arte conceptual con Doomsday, terrorífica criatura dentro del argumento dirigido por Zack Snyder.



La versión sin censura de 'Batman Vs Superman' ya fue objeto de críticas muy favorables, por lo que el interés del público será notable. Algo que sin duda habla en favor del futuro del universo cinematográfico DC de cara a títulos como 'La Liga de la Justicia'.



El argumento de 'Batman Vs Superman' se presenta así: Ante el temor de las acciones de un superhéroe con el poder de un dios, la ciudad de Gotham cuenta con el venerado salvador de Metrópolis, mientras el mundo decide qué tipo de héroe necesita realmente.



Con Batman y Superman luchando uno contra el otro, una nueva amenaza surge rápidamente poniendo a la humanidad en peligro, en el mayor peligro que jamás conociera.