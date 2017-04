Ghost in the Shell: La taquilla internacional puede salvar sus resultados

La película de ciencia ficción y aventuras 'Ghost in the Shell' pinchó de manera estrepitosa dentro de la taquilla estadounidense. Sin embargo la producción protagonizada por Scarlett Johansson cobró un respiro gracias a los últimos datos cosechados en el mercado internacional.

10 de abril de 2017 - Xavi Andrade

El estreno de 'Ghost in the Shell' no fue nada bien en los Estados Unidos. Tanto es así que el estudio valoraba unas pérdidas de más de 60 millones de dólares respecto a lo invertido en el filme dirigido por Rupert Sanders y protagonizado por Scarlett Johansson.



Ahora en cambio, según va estrenándose en el resto de mercados internacionales, la película va recuperando tono. Tal y como queda patente con los últimos datos de ingresos.



Si en su primer fin de semana los ingresos internacionales -fuera de los Estados Unidos- suponían algo menos del 60 por ciento del balance total. A día de hoy ese porcentaje subió y ya supone cerca del 75 por ciento. Es decir, si antes 2 de cada 3 dólares ingresados por 'Ghost in the Shell' llegaban desde fuera de los Estados Unidos, hoy ya son 3 de cada 4. Ya rozando la cifra de los 150 millones de dólares y permitiendo recobrar aire a los responsables del estudio y de la producción.



Dirigida por Rupert Sanders, su reparto está encabezado por Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Beat Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Kaori Momoi, Rila Fukushima, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara y Tuwanda Manyimo.