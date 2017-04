Fast and Furious 8: Lidera los estrenos de cine de la semana

La película 'Fast and Furious 8' llega ahora hasta nuestras pantallas. El próximo fin de semana los fans de la saga de acción se reencontrarán con el octavo capítulo de la franquicia, una de las más esperadas por los grandes cambios que marcarán su argumento.

11 de abril de 2017 - Xavi Andrade

El estreno en cines de la película Fast and Furious 8 llega con la intención de arrasar en taquilla justo antes de la llegada de otras grandes superproducciones pre-veraniegas. Con un reparto sumamente llamativo en el que destaca la llegada de Charlize Theron como temible villana.



Ahora que Dom y Letty están de luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego, y el resto del equipo ya no tiene que vivir huyendo de la ley, nuestros héroes por fin pueden dejar los constantes viajes de misión en misión y empezar a disfrutar de una vida normal. Pero cuando una misteriosa mujer (la oscarizada Charlize Theron) seduce a Dom para arrastrarlo al mundo del crimen del que parece no poder escapar, traicionando a aquellos que más le importan, el equipo tendrá que afrontar desafíos que pondrán a todos a prueba hasta límites desconocidos.



Desde las playas de Cuba y las calles de Nueva York a las llanuras de hielo árticas del mar de Barents, nuestro equipo de élite cruzará el globo para impedir que una anarquista desate el caos en todo el mundo... y recuperar al hombre que los convirtió en una familia.







'Un golpe con estilo' es otro de los estrenos de cine de la semana. Una comedia muy bien recibida por la crítica y la taquilla internacional. Tres jubilados a los que el sistema les ha quitado el plan de pensiones planean atracar un banco para recuperar su dinero.



Uno de los mayores éxitos del cine de animación del momento, 'El Bebé Jefazo', llega a nuestros cines buscando marcar las estupendas cifras obtenidas en mercados como el estadounidense. Un peculiar bebé, que viste traje y corbata y lleva maletín, y su hermano Tim, de 7 años, tratarán de detener los malvados planes del director de la empresa Puppy Corporation.



