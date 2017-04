Fast and Furious 8: La taquilla de su primer fin de semana superará los 400 millones

A pocos días del estreno mundial de la película 'Fast and Furious 8' van llegando los pronósticos de sus ingresos en taquilla. Situando el balance mundial en nada más y nada menos que 400 millones de dólares. Un dato verdaderamente llamativo y esperanzador para sus productores.

11 de abril de 2017 - Mark Silverman

La película Fast and Furious 8 se estrena en un buen número de mercados durante el próximo fin de semana. Ahora además conocemos los impresionantes datos de ingresos de taquilla que se bajaran para la producción dirigida por F Gary Gray.



El balance mundial sitúa en más de 400 millones de dólares los datos para su primer fin de semana. Con lo que el filme protagonizado por Vin Diesel estaría ya muy por encima de la inversión realizada por el estudio. Con lo que se consolidaría el gran éxito pronosticado por los fans.



Todo a pesar que las primeras críticas no habían sido precisamente buenas al respecto del argumento de acción que llegaba justo tras el mayor éxito de la saga en su historia, con 'Fast and Furious 7', estrenada en el año 2016.



Con estos datos la película 'Fast and Furious 8' podría alcanzar, sin muchas complicaciones, la cifra "mágica" de los mil millones de dólares. Así pues a todas luces se consolidaría como una de las películas de mayor éxito del año 2017.