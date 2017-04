Fast and Furious 8: Vin Diesel no estuvo en Tokio Drift por culpa del presupuesto

El creador de la saga Fast and Furious, Chris Morgan, habló acerca de una de las entregas más comentadas, la tercera película que se subtituló Tokio Drift. Situando el cambio de su argumento a la bajada de presupuesto que la saga vivía por aquél entonces.

12 de abril de 2017 - David Ackerman

Chris Morgan quería a Vin Diesel en Tokio, corriendo por las calles derrapando a toda velocidad. Reconoció que tenía un gran interés en ese estilo de conducción y Morgan quería ver a Vin Diesel en ese entorno, fuera de su "zona de confort", acudiendo para averiguar lo que había sucedido con un amigo al que habían asesinado.



Pero finalmente como sabemos el argumento no se desarrolló así y el motivo era que contar con Vin Diesel era demasiado costoso para el estudio. "Por aquél entonces resultaba impensable poder pagar a Vin Diesel para que estuviera de vuelta", comentó Chris Morgan. Vin Diesel había abandonado la saga ya en la segunda película, en la que únicamente quedó Paul Walker y Tyrese Gibson como novedad y contrapunto a Walker.



"La película parecía que podría terminar como una producción en DVD así que no podíamos concebir una película de envergadura, por lo que se hizo como se hizo".



Finalmente el estudio consiguió "engranar" el argumento de 'Tokio Drift', y a pesar de ser la tercera película estrenada la situó entre los capítulos sexto y séptimo, y de paso se sacaron de la manga la llegada de Jason Statham a la taquillera trama de acción.



El futuro de la saga Fast and Furious continúa ahora con el inminente estreno de 'Fast and Furious 8', contando con F Gary Gray en la dirección.