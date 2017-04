Fast and Furious 8: La saga aún no tiene final según su creador

La saga de acción Fast and Furious llega ahora a nuestros cines con su octava entrega, 'Fast and Furious 8'. Dentro de una franquicia en la que se había situado el punto final en el décimo capítulo. Aunque Chris Morgan por ahora no ve ese desenlace.

13 de abril de 2017 - Mark Silverman

Chris Morgan, creador de la saga Fast and Furious, confirmó que la intención inicial era desarrollar Fast and Furious 8 como la primera entrega de la última trilogía, el desenlace de la franquicia.



También recalcó que a día de hoy es imposible poder poner final a la misma, sobre todo por lo que los fans pedirán tras conocer el argumento de las entregas que llegarán ahora a las pantallas de todo el mundo.



"Me reuní con Vin para habla de esto, de situar el 8, 9 y 10 como el final de la franquicia, pero a día de hoy es verdaderamente complicado poder dar un dato concreto al respecto", comentó Chris Morgan.



El argumento de la película se presenta así: Ahora que Dom y Letty están de luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego, y el resto del equipo ya no tiene que vivir huyendo de la ley, nuestros héroes por fin pueden dejar los constantes viajes de misión en misión y empezar a disfrutar de una vida normal.



Pero cuando una misteriosa mujer (la oscarizada Charlize Theron) seduce a Dom para arrastrarlo al mundo del crimen del que parece no poder escapar, traicionando a aquellos que más le importan, el equipo tendrá que afrontar desafíos que pondrán a todos a prueba hasta límites desconocidos. Desde las playas de Cuba y las calles de Nueva York a las llanuras de hielo árticas del mar de Barents, nuestro equipo de élite cruzará el globo para impedir que una anarquista desate el caos en todo el mundo... y recuperar al hombre que los convirtió en una familia.