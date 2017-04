Fast and Furious 7: El final de la película original no era muy diferente del estrenado para Paul Walker

La película de acción 'Fast and Furious 7' es uno de los mayores éxitos del cine de acción y la más taquillera de la franquicia. Ahora su creador Chris Morgan revela algunos datos de interés en lo concerniente al desenlace de la misma y en relación con el personaje de Paul Walker.

13 de abril de 2017 - Mark Silverman

El personaje de Paul Walker dentro de la película 'Fast and Furious 7' cambió radicalmente a causa de la muerte del actor, lo que provocó un serio proceso de re-filmación de varios segmentos del metraje, aunque no tanto así para el fin de la película.



Morgan reveló que ya tenía previsto mostrar un distanciamiento del personaje de cara a la acción de todo el grupo, de "la familia". El personaje de Paul Walker expresaba su deseo de volver a la acción tras una prolongada vida familiar, aunque en el metraje de acción de 'Fast and Furious 7' se topó con momentos de gran peligro que le hicieron replantearse seriamente si el riesgo le compensaba en función a poder morir y por lo tanto no estar junto a su esposa y sus hijos.



"Verdaderamente queríamos mostrar a Bryan (Paul Walker) viviendo un giro dentro de su vida, tiene una mujer fantástica, un hijo y otro en camino, así que todo eso estaría llevándole a una nueva etapa", comentó Chris Morgan, quien apuntó "Aunque tras su trágica muerte quisimos dar un homenaje para que los fans pudieran darle una merecida despedida".



'Fast and Furious 8' se estrena durante el presente fin de semana en todo el mundo. Contando con el cineasta F Gary Gray en la dirección y un reparto encabezado por Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, Kurt Russell, Scott Eastwood, Charlize Theron y Helen Mirren.