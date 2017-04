Fast and Furious 8: Supera los 100 millones de dólares en su estreno en la taquilla USA

La película de acción 'Fast and Furious 8' consolida su gran estreno en las pantallas de los Estados Unidos. Situando su marca en más de cien millones de dólares en USA. Un gran dato de cara a las próximas jornadas, sobre todo cuando se le sume el balance mundial.

16 de abril de 2017 - Mark Silverman

La película 'Fast and Furious 8' está situada en el primer puesto del ranking en las pantallas de los Estados Unidos. Con más de cien millones de dólares de ingresos en las pantallas USA.



El segundo puesto es para 'El bebé jefazo' con un parcial de 15,5 millones de dólares y un total acumulado de 116,3 millones de dólares de total acumulado.



'La Bella y la Bestia' se sitúa ahora en el tercer puesto del ranking taquillero en las pantallas de los Estados Unidos. Con un total acumulado de 454,6 millones de dólares.



'Pitufos' queda ahora en el cuarto puesto en el ranking de taquilla en los Estados Unidos. Con 6,5 millones de dólares y un total de 24,8 millones de acumulado en los cines estadounidenses en dos semanas.



'Un golpe con estilo' se queda en el quinto puesto del top taquillero en los Estados Unidos con un parcial de 6,3 millones de dólares de parcial y un total acumulado de 23,3 millones de dólares.



El estreno de 'Un don excepcional' sube hasta el sexto puesto con 3 millones de dólares de ingresos en el último fin de semana.



'Get Out' se queda en el séptimo puesto en el ranking de taquilla en los Estados Unidos con 2,9 millones de dólares de parcial y un total de 167,5 millones de dólares de acumulado.



'Power Rangers' cierra ahora la semana en los Estados Unidos con 2,9 millones de dólares con un total de 80,5 millones de dólares de acumulado.