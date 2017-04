Fast and Furious 8: Supera a Star Wars Episodio 7 en su primer fin de semana en taquilla

Los estupendos datos cosechados por la película 'Fast and Furious 8' consiguen dejar atrás la marca de 'Star Wars Episodio 7' dentro de su primer fin de semana en taquilla. Sin lugar a dudas un gran dato de cara al futuro de la franquicia de acción.

16 de abril de 2017 - Mark Silverman

El estreno de Fast and Furious 8 podría superar sin problemas los 106 millones de dólares en su primer fin de semana en las pantallas de los Estados Unidos. Además podría marcar la mareante cifra de los 530 millones de dólares en el box office mundial dejando así atrás el debut de toda la saga con sus anteriores siete capítulos.



Con este dato consigue dejar atrás la marca de 'Star Wars Episodio 7' dentro del balance mundial también en su primer fin de semana de proyección.



'Fast and Furious 8' está destrozando récords en China, donde podría terminar el fin de semana con más de 200 millones de dólares. La mayor apertura de la historia para un fin de semana de tres días.



Un dato de mayor relevancia si tenemos en cuenta que el anterior capítulo de la saga, 'Fast and Furious 7' terminó su andadura en China con cerca de 390 millones de dólares, mayor cifra para un estreno de Hollywood en el gigante asiático.



El reparto principal de 'Fast and Furious 8' está encabezado por Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky y Kurt Russell, junto con los recién llegados Charlize Theron, Scott Eastwood y Helen Mirren.