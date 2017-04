Wonder Woman: Gal Gadot no sabía el perosnaje que interpretaría dentro de DC

La película de cómic 'Wonder Woman' llegará próximamente hasta los cines de todo el mundo. Ahora además conocemos detalles sobre la elección de la protagonista por parte de Zack Snyder.

17 de abril de 2017 - David Ackerman

La actriz Gal Gadot reconoció que hasta pocas semanas antes del rodaje no conoció la identidad del personaje para el cual hizo la audición dentro del filme 'Batman Vs Superman'.



Gadot, quien ahora protagoniza la cinta monográfica dirigida por Patty Jenkins, confirmó que en su audición Zack Snyder no le comentó nada sobre el personaje concreto al que daría vida en 'Batman Vs Superman'.



"Cuando hice la audición para 'Batman Vs Superman' no sabía que era para Wonder Woman. El director Zack Snyder me pidió que hiciera una prueba de cámara que supuso una verdadera tortura para mí", comentó la actriz.



El estreno en cines de 'Wonder Woman' marcará el arranque de la nueva saga de acción de DC, con Patty Jenkins en la dirección.