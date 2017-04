Fast and Furious 8: Su éxito en taquilla pone en marcha las dos próximas películas

Aunque el plan estaba sobre la mesa, el gran éxito de taquilla de la película 'Fast and Furious 8' puso sobre la mesa las dos próximas entregas de la saga. Las cuales, por ahora, se presentan como el final de la misma.

17 de abril de 2017 - David Ackerman

El éxito arrollador de Fast and Furious 8 en taquilla en su primer fin de semana de vida en las carteleras sitúa la película como la primera entrega de una última trilogía. Tal y como el propio Vin Diesel confirmara hace unos meses, el proyecto se pone en marcha gracias a los casi 600 millones de dólares cosechados por la producción dirigida por F Gary Gray en su primer fin de semana.



En el ámbito de taquilla, 'Fast and Furious 8' está destrozando récords en China, donde podría terminar el fin de semana con más de 200 millones de dólares. La mayor apertura de la historia para un fin de semana de tres días. Con lo que además desbancaría a otras grandes superproducciones de Hollywood, como por ejemplo 'Star Wars Episodio 7'.



El reparto principal de 'Fast and Furious 8' está encabezado por Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky y Kurt Russell, junto con los recién llegados Charlize Theron, Scott Eastwood y Helen Mirren.