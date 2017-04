Fast and Furious 8: La saga completa supera los 4500 millones en taquilla

Los datos de taquilla de la película 'Fast and Furious 8' no hacen sino apuntalar el futuro de la saga. Ahora, con su primer fin de semana en pantalla, consigue dejar atrás la marca de los 4.500 millones de dólares desde que debutara con su primera entrega.

17 de abril de 2017 - David Ackerman

Con casi 600 millones de dólares de taquilla en su primer fin de semana para la película Fast and Furious 8, la saga de acción consigue superar desde el estreno de su primera entrega la escalofriante marca de los 4.500 millones de dólares en todo el mundo.



Una gran marca obtenida gracias, en mayor parte, a las tres últimas entregas de la misma.



Recordemos que 'Fast and Furious 7' cosechó nada más y nada menos que 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial en su estreno hace dos temporadas.



La sexta entrega consiguió 788 millones de dólares y la quinta, 'Fast Five', se llevó nada más y nada menos que 626 millones de dólares.



Si la pauta sigue así podemos estar ante el gran récord del año para 'Fast and Furious 8', cuyo segundo fin de semana ya podría llegar sin excesivas complicaciones a los 800 millones de dólares.



El reparto principal de 'Fast and Furious 8' está encabezado por Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky y Kurt Russell, junto con los recién llegados Charlize Theron, Scott Eastwood y Helen Mirren.