Viuda Negra: El fracaso de Ghost in the Shell resta posibilidades a la película de Scarlett Johansson

La película 'Ghost in the Shell' fue un rotundo fracaso en la taquilla de cine de todo el mundo. Una película protagonizada por la actriz Scarlett Johansson, integrante del universo cinematográfico Marvel de cara al futuro del mismo. Aunque con este traspié parece poco probable que pueda contar con una película monográfica sobre su personaje en Marvel, Viuda Negra.

18 de abril de 2017 - David Ackerman

Scarlett Johansson debutó en el universo cinematográfico Marvel dentro de la película 'Iron Man 2', dirigida por Jon Favreau. En aquella ocasión su inicio no hacía esperar que se convirtiera en el personaje femenino más relevante de la marca en su vertiente de cine. Cuando arrancó el rodaje de 'Los Vengadores 3', la actriz comentó la posibilidad de una película monográfica sobre Natasha Romanov.



Aunque todo cambió radicalmente dentro del panorama de Hollywood si tenemos en cuenta el gran fracaso de 'Ghost in the Shell', dirigida por Rupert Sanders y estrenada en cines hace apenas cuatro semanas. La cinta supone pérdidas de ingresos para el estudio. Gran demérito si tenemos en cuenta que 'Ghost in the Shell' se presentaba como un "tentpole" para el año 2017.



Scarlett Johansson lleva más de seis años al frente del personaje de Viuda Negra, y a diferencia de sus compañeros de reparto que ya están a punto de decir adiós a sus papeles, para ella quedarían otros tantos más dentro del universo cinematográfico Marvel.