Batgirl: Joss Whedon no busca una estrella de Hollywood para el papel principal

Desde que se confirmara la presencia del cineasta Joss Whedon al frente del guión y la dirección de la película 'Batgirl' no cesaron los rumores acerca de la identidad de la actriz escogida para el papel principal. Ahora el cineasta reconoce que podría estar buscando un rostro no conocido dentro del panorama de estrellas de Hollywood.

20 de abril de 2017 - Mark Silverman

Joss Whedon afirma que por ahora está desarrollando el personaje de 'Batgirl'. "Por ahora no tengo pensado ningún nombre. Siento que estoy creando el personaje, dialogaré con ella y luego veremos quién se encarga de darle vida. Por ahora no hay un nombre, primero será Batgirl y luego llegará el nombre", comentó el director.



Apuntando hacia la posibilidad o no de contar con una estrella de Hollywood: "No estoy en contra de las estrellas de cine. Son geniales, pero necesitas a alguien que esté bien más allá de su popularidad".



Joss Whedon dirigió 'Los Vengadores', estrenada en el año 2012 y que a día de hoy sigue siendo el filme más taquillero en toda la historia de Marvel. Además de estar implicado en el desarrollo de la primera serie de televisión de Marvel, 'SHIELD'. Sin olvidar la dirección de 'Los Vengadores 2', otro mega-taquillazo que se estrenó hace tres temporadas.



Hace algún tiempo se habló del deseo de Joss Whedon en dirigir una película de cómic protagonizada por un personaje femenino. Se especuló con la posibilidad de Viuda Negra, un personaje Marvel con Scarlett Johansson al frente.



Queda por confirmar si la película verá la luz en el año 2019. Pero sin duda el fichaje de Joss Whedon supone un fuerte espaldarazo para el mismo, así como para el resto del universo DC.