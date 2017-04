John Wick 2 encabeza los estrenos de cine del fin de semana

La película de acción 'John Wick 2' llega ahora hasta nuestras pantallas. Con el actor Keanu Reeves al frente de uno de los papeles más llamativos del género. Listo para presentar batalla en la taquilla de cine del país, aunque tendrá duros competidores, como la banda de 'Fast and Furious 8'.

20 de abril de 2017 - David Ackerman

Los estrenos del fin de semana del 21 de abril de 2017 llegan encabezados por la trepidante producción de acción 'John Wick 2', secuela del gran éxito del género protagonizado por el actor Keanu Reeves, quien retorna con uno de sus personajes más llamativos de los últimos años.



El legendario asesino profesional John Wick (Keanu Reeves) se ve obligado a salir del retiro por un ex-asociado que planea obtener el control de un misterioso grupo internacional de asesinos. Obligado a ayudarlo por un juramento de sangre, John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina estremecedora para pelear contra los asesinos más peligrosos del mundo.



Dentro de los estrenos también encontramos a 'The Space Bewen Us', una aventura de ciencia ficción y romance cuyo argumento se presenta así: En esta aventura interplanetaria, un transbordador espacial se embarca en la primera misión de colonizar Marte, sólo para descubrir después del despegue que uno de los astronautas está embarazada. Poco después del aterrizaje, ella muere por complicaciones al dar a luz al primer humano nacido en el planeta rojo - Sin revelar nunca quién es el padre. Así comienza la extraordinaria vida de Gardner Elliot - un niño curioso, muy inteligente que llega a la edad de 16 años y que únicamente conoció a 14 personas desde que nació, quienes le criaron de una manera muy poco convencional. Si bien la búsqueda de pistas sobre su padre, y el planeta que nunca ha conocido, Gardner comienza una amistad en línea con una chica de Colorado llamada Tulsa. Por fin tiene la oportunidad de ir a la Tierra, está ansioso por experimentar todas las maravillas que sólo podía leer en Marte - desde la más simple a lo extraordinario. Pero una vez que comienzan sus exploraciones, los científicos descubren que los órganos de Gardner no pueden soportar la atmósfera de la Tierra. Con ganas de encontrar a su padre, Gardner se escapa...



Amar también llega hasta nuestros cines: Laura y Carlos se aman como si cada día fuera el último, y quizá esa intensidad del primer amor es la que les separará un año después... Ópera prima de Esteban Crespo, director de siete cortometrajes y con más de 200 premios a sus espaldas, entre los que destacan el Goya a Mejor Cortometraje y la nominación al Oscar en 2014 por "Aquél no era yo".



La comedia francesa 'A Fondo' se estrena en nuestros cines: Una familia sube en su nuevo monovolumen por la mañana temprano para evitar los atascos de tráfico de la salida de las vacaciones de verano. Tom, el padre, ajusta el control electrónico de velocidad en 130 km/h., en ese momento un nuevo enfado de su suegro lleva a Julia a pedirle que dé la vuelta. Tom se da cuenta de que él no puede controlar su vehículo. La electrónica no responde, la velocidad se ha bloqueado a 130 kilómetros por hora. Todas las maniobras para frenar el coche no surten ningún efecto.



